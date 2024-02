Alexandre Correa requer pensão de R$ 42 mil a Ana Hickmann e a acusa em áudio vazado

Apoie o 247

247 - O empresário Alexandre Correa ingressou com uma ação judicial solicitando que sua ex-mulher, a apresentadora Ana Hickmann, pague-lhe mensalmente a quantia de R$ 42,3 mil, além de reativar seu plano de saúde, informa a colunista Mônica Bergamo da Folha de S. Paulo. Correa afirma não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas do processo sem prejudicar seu próprio sustento, buscando, assim, a concessão de assistência judiciária gratuita.

Em documentos apresentados à Justiça, Correa alega residir em um modesto apartamento de 34 metros quadrados, enfrentando um custo mensal de aluguel no valor de R$ 4.000. Ele detalha uma série de despesas adicionais, incluindo IPTU, energia, internet, celular, serviços de limpeza, pedágio, combustível e alimentação, totalizando aproximadamente R$ 30 mil.

No entanto, a controvérsia ganha novos contornos com a divulgação de um áudio comprometedor. Na gravação, atribuída a Correa e compartilhada com o jornalista Ricardo Feltrin, o empresário lança ataques verbais à Ana Hickmann, insinuando um relacionamento entre ela e Edu Guedes e utilizando linguagem grosseira e ofensiva.

“Enquanto a Ana está na mansão, eu estou em 35 metros; enquanto ela está com belos carros, eu tô com carro velho; enquanto ela está de posse do meu filho, eu tenho que ver meu filho fracionado e cada vez que vou ver meu filho é um parto; enquanto eu tô aqui numa solidão completa e tremenda, ela já está chupando o pau do Eduardo Guedes faz tempo”, diz o áudio.

Em resposta, a defesa de Ana Hickmann, representada pelo advogado Henrique Ávila, classificou as ações de Correa como um "escárnio, chicana e ato grotesco de assédio processual", ressaltando que o empresário já tentou diversas abordagens judiciais sem sucesso, todas relacionadas a acusações rejeitadas pelo Ministério Público e pela Justiça. Ávila enfatizou ainda que Ana Hickmann é a verdadeira vítima dessa situação.

