Alexandre Pires expõe golpe de R$ 1,6 milhão de ex-funcionária

247 - Alexandre Pires revelou ter sido vítima de um golpe milionário praticado por uma ex-funcionária de sua total confiança. O cantor afirmou que o desvio, que ultrapassa R$ 1,6 milhão, ocorreu ao longo de cinco anos. As informações são do portal IG.

Segundo Pires, a fraude só foi identificada após uma série de auditorias internas nas empresas do artista, quando inconsistências financeiras repetidas levaram à descoberta do esquema. A ex-colaboradora, que tinha acesso irrestrito às contas e frequentava sua casa, era vista quase como parte da família. “Ela fez parte da nossa família. Não era apenas uma funcionária ou alguém que cuidava da parte financeira. Foram cinco anos”, destacou o cantor ao relatar o choque com a situação.

As investigações concluíram que o montante comprovado judicialmente chegou a R$ 1,6 milhão, mas o artista acredita que o prejuízo real pode ser ainda maior. “O que nós conseguimos auditar foi em torno de R$ 1 milhão e 600 mil. É o que está nos autos do processo”, explicou. A ex-funcionária acabou condenada pela Justiça a 16 anos de prisão.

Apesar da responsabilização criminal, Alexandre Pires frisou que o impacto emocional superou o financeiro. Para ele, a sensação de traição foi o ponto mais doloroso de toda a experiência. “A maior decepção do ser humano é quando você enxerga que tudo aquilo que você depositava em termos de confiança era uma ilusão, uma mentira”, desabafou.

O cantor ainda ressaltou que o convívio próximo e a relação construída ao longo dos anos ampliaram a gravidade da situação. “Ela estava dentro da minha casa, tinha acesso às contas e à rotina. Isso torna tudo ainda mais doloroso”, concluiu, enfatizando que o episódio o obrigou a rever toda a estrutura administrativa de seus negócios.