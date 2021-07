Aliexpress com entregas em 7 dias, veja como aproveitar ao máximo as oportunidades recentemente anunciadas pelo site chinês

[Post patrocinado] Um dos maiores problemas que a Aliexpress enfrentava para efetivar vendas aqui no Brasil era seu prazo de entrega.

Mesmo oferecendo uma gama gigantesca de produtos,vendedores bem avaliados, preços altamente competitivos em comparação com as lojas nacionais, muita gente deixava de comprar na Aliexpress quando via o prazo de entrega.

Sejamos honestos, vivemos em uma rotina acelerada, compramos e consumimos muito on-line justamente pela facilidade e rapidez, e a perspectiva de esperar 90 dias ou mais para receber um produto é desestimulante.

A verdade é que a grande maioria das pessoas se sentem mais dispostas a pagarem um valor mais alto em uma loja nacional, muitas vezes com cobrança de frete, ao invés de esperar meses por um produto.

A questão do prazo de entrega sempre foi o ponto fraco da Aliexpress, porém, isso foi resolvido recentemente.

A justificativa para prazos tão extensos era o fato dos produtos chegarem no Brasil através de navios cargueiros.

Pouco tempo atrás, a Aliexpress anunciou entregas para São Paulo em até 12 dias como teste.

Para isso, ela selecionou alguns produtos e os colocou em destaque no site, para estimular a compra e pode fazer os testes reais de como funcionaria a entrega.

Os produtos selecionados levavam no anúncio com uma etiqueta escrita: “Entrega em 12 dias.”

Essa mesma informação também contava na página do produto e no carrinho de compras antes da finalização da venda

E parece que deu certo.

Aliexpress anuncia entrega em 07 dias para o Brasil

Sair de um prazo de três meses ou mais para 07 dias é um feito que merece ser comentado, a expectativa da gigante é alavancar vendas em todo o território nacional, competindo em pé de igualdade com os marketplaces brasileiros quando o assunto for frete.

A mudança se deu graças a expertise do departamento de logística da Aliexpress, que passou a operar com cinco voos fretados exclusivamente para a empresa, todas as semanas para trazer as mercadorias, e deu tão certo, que já cogitam ampliar o número de voos para o Brasil.

Outro fator que ajudou a empresa a otimizar os recursos alocados para o frete foram as novas tecnologias de big data, que identifica todas as compras feitas pelo mesmo usuários, independente do vendedor escolhido, e reunindo-as em uma única entrega, otimizando assim, o tempo, o custo e o espaço.

Desafio da Variedade

Aquilo que é o seu maior diferencial também era o seu maior desafio. Com mais de 200 milhões de produtos diferentes cadastrados na plataforma, a Aliexpress se tornou o maior marketplace do país.

Porém, processar a venda e entregar uma gama de produtos tão grande, oriundas de vendedores dos mais diversos locais era um desafio, e por isso, as compras tinham um prazo de entrega tão grande.

No Brasil

Além de repensar a logística, implantar novas tecnologias e investir em profissionais altamente qualificados, a Aliexpress fez uso de ferramentas eletrônicas para checagem dos pacotes, minimizando erros humanos e otimizando a liberação desses pacotes na alfândega brasileira.

O processo alfandegário era uma parte da entrega que gerava transtorno, um pacote poderia ficar por dias parado na alfândega aguardando liberação.

Após chegar ao aeroporto internacional e passar pela alfândega, a responsabilidade de finalizar a entrega normalmente é dos Correios, que tem, até cinco dias úteis para levar a encomenda até o destino final

O objetivo da Aliexpress é expandir e melhorar o sistema de entregas em território nacional, e para isso está investindo em tecnologia e otimização de processos internos na cadeia logística.

E como se beneficiar desse prazo de entrega?

Para saber se o produto que você quer é passível de chegar ao seu endereço dentro desse prazo basta checar no anúncio.

Por enquanto, esse prazo de 07 dias é destinado para São Paulo e grande São Paulo, mas a Aliexpress já estuda como viabilizar isso para todo o território brasileiro.

Como acompanhar a entrega:

A partir do momento em que a compra é finalizada, todo o processo de separação, embarque, envio e roteiro do pacote pode ser acompanhado on-line, pelo celular ou pelo site.

Assim que você finaliza a compra, é gerado um código de rastreio que te permite saber em qual etapa do processo seu pacote está.

Sempre que há alguma alteração de status a plataforma atualiza no seu perfil esse status e envia um alerta por e-mail.

Sem dúvida, a Aliexpress investindo na agilidade das entregas e proporcionando um prazo menor é algo que está incomodando a concorrência.

O Mercado Livre, que já oferece a muito tempo a entrega Full, que é feita em até 24 horas, em alguns de seus produtos, já pensa em como ampliar e otimizar isso para diminuir ainda mais o prazo e oferecer mais produtos com entrega dentro dessa modalidade.

Magazine Luiza também está estudando como melhorar sua logística e oferecer prazos menores e mais opções com frete grátis.

Afinal, o ponto fraco da Aliexpress eram as entregas, já que os preços sempre foram mais competitivos e baixos que na maioria das outras lojas.

Ao realizar entregas em tempo tão curto, a Aliexpress tem tudo para dominar o mercado nacional e esmagar seus concorrentes com o combo: preço, frete e prazo.

Enfim, a concorrência agindo em favor de melhorias de serviço para o consumidor final. Em pouco tempo, a dificuldade de fazer compras on-line não será optar por frete, prazo ou preço, e vai se ater apenas às características do produto em questão e nada mais.

