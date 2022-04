Aline Borel: execução pode ter sido passional ou vingança, diz polícia

Corpo de Aline Borel, 28 anos, foi encontrado na última quinta-feira (21/4), na praia do Dentinho, no município carioca de Araruama edit

Metrópoles - A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga duas possíveis motivações para a morte da influenciadora Aline Borel: crime passional ou vingança. O corpo da jovem de 28 anos foi encontrado na última quinta-feira (21/4), na praia do Dentinho, que fica no município carioca de Araruama.

A equipe do titular da 118ª DP, Filipi Poeys, que investiga o caso, acredita que o crime pode ter sido motivado por ódio aos conteúdos que Aline publicava nas redes sociais.

De acordo com perícia, ela foi alvejada com ao menos dois tiros no rosto.

