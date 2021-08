Ameaças à sociedade civil aumentam 256%, aponta estudo

Um monitoramento do Instituto Igarapé fez a comparação entre abril e junho deste ano, e entre outubro e dezembro de 2020 edit

247 - Um monitoramento do Instituto Igarapé a ser divulgado nesta sexta-feira (13) apontou que aconteceram 406 ataques à independência dos Poderes, a direitos civis e à liberdade de expressão entre abril e junho deste ano, um aumento de 256% na comparação com o levantamento anterior, feito entre outubro e dezembro de 2020, quando foram identificados 114 ataques. As informações foram publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo.

O monitoramento é focado em ameaças ao chamado "espaço cívico" na sociedade. De acordo com o instituto, são pressões para limitar a atuação de universidades, órgãos técnicos do governo, ONGs e da imprensa independente.

"Não existe democracia sem espaço cívico forte, sem atuação da sociedade civil", afirmou a cientista política Ilona Szabó, presidente do Igarapé. "Existiam pessoas no governo que, independentemente de posições, estavam abertas ao diálogo, e essas pessoas foram defenestradas", acrescentou ela, usando como exemplo a demissão do general Santos Cruz.

