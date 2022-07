Análise: “Chip Act” não promove proteção, mas sim bloqueio de desenvolvimento dos EUA

Apoie o 247

Rádio Internacional da China (CRI) - O Senado dos EUA aprovou recentemente uma votação processual sobre o "Chip Act", abrindo assim o caminho para uma votação do projeto de lei do Senado e da Câmara dos Representantes dos EUA. Segundo as mídias norte-americanas, o “Chip Act” permite o fornecimento de US$ 50 bilhões à indústria de semicondutores para promover seu desenvolvimento.

O projeto de lei é descrito pelas mídias locais como “grade de proteção” das empresas de semicondutores por que ele restringe as empresas de investir na China. Dados mostram que em 1990, a produção dos EUA de chips representou 40% do total mundial. Hoje, este número caiu para 12%. A falta de chips nos últimos dois anos levou à suspensão de produção de várias empresas automobilísticas dos EUA e à subida do preço de parte dos produtos eletrônicos. Para resolver este problema, o correto seria respeitar as regras de mercado em vez de coagir as empresas a escolher um lado entre China e EUA.

A indústria de chip é de alta globalização e necessita de divisão de trabalho e colaboração entre países. Segundo estatísticas, a produção de um chip avançado inclui mais de mil processos e precisa de mais de 70 cooperações transfronteiriças. Alguns políticos dos EUA que querem cortar a cadeia industrial de chips violam as regras de mercado.

Outra intenção dos políticos norte-americanos é conter o desenvolvimento da indústria de semicondutores da China. Desde o governo de Trump, os EUA já haviam começado a conter completamente a indústria chinesa, contenção esta que se tornou mais severa depois do atual presidente ter assumido o cargo.

No entanto, a intervenção política dos EUA não impediu o desenvolvimento da China. Segundo os dados da Associação da Indústria de Semicondutores da China, o valor de venda das empresas chinesas relacionadas a chips aumentou 18% em 2021, batendo o recorde de 1 trilhão de yuans. A agência Bloomberg informou que nos últimos quatro trimestres, entre as 20 empresas globais de chips com crescimento mais rápido em cada trimestre, 19 vem da China.

Nos dias de hoje com globalização econômica, se os EUA realizarem uma transferência ou dissociação industrial, certamente causarão confusão na divisão de trabalho global, exacerbarão o abastecimento de chips e tornarão seus próprios problemas ainda mais graves. Se os EUA querem bloquear o caminho dos outros, no final, só vão bloquear seu próprio caminho.

Tradução: Florbela Guo

Revisão: Erasto Santos Cruz

