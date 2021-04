Andressa Urach anuncia processo contra Silas Malafaia por danos morais

247 - A modelo Andressa Urach afirmou que ingressou com ação contra o pastor Silas Malafaia por uma declaração que ele deu ao canal de Antonia Fontenelle no YouTube.

Segundo o UOL, o processo corre na 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. "O pastor fez um comentário muito duro de que ela não teria moral para entrar com uma ação contra ele. A partir disso, houve um levante de pessoas criticando-a e chamando-a de tudo que é nome", afirmou ao UOL o advogado Marco Mejia. "A maneira como ele falou fez com que tomássemos uma posição jurídica", informou.

Silas Malafaia afirmou na entrevista para Fontenelle que Andressa Urach não teria moral para falar mal da Igreja Universal. Ele afirmou que a igreja a ajudou quando ela precisou e que todo o dinheiro doado por Urach foi por vontade dela própria.

"Ela ficou lá por anos dando testemunho, faturando, vendendo livro. E agora vem com essa falácia? Eu não estou aqui protegendo a Igreja Universal. Agora que voltou para aquela vida que ela condenou? Voltou a fazer tudo aquilo que ela diz que foi a desgraça da vida dela? Que moral essa mulher tem para vir falar de alguém? Nenhuma", afirmou.

