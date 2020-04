Aos 70, morre Renan Antunes de Oliveira, jornalista do DCM

247 - O jornalista Renan Antunes de Oliveira, integrante do site DCM, faleceu neste domingo. Segundo o jornalista Kiko Nogueira, Renan se recuperava de um transplante de rim e passou por várias internações na luta contra o câncer.

Em homenagem a Renan, o editor do DCM, Kiko Nogueira, descreve a relação de profissão e amizade que marcou o trabalho de ambos à frente do importante site da cena digital.

“Passou pela Veja, Gazeta do Povo, RBS, IstoÉ, Estadão. Ganhou o Prêmio Esso com uma matéria publicada no Jornal Já, de Porto Alegre, com tiragem mensal de apenas 5 mil exemplares.

Foi preso em 2001 pela polícia iraniana. Acorrentou-se em frente à embaixada brasileira em Pequim quando o ameaçaram de ser deportado. Reuniu alguns de seus trabalhos no livro “Em carne viva com calda de chocolate”.No DCM, fez a matéria sobre o “triplex dos Marinhos” em Paraty. Depois dela, o Google colocou um pin sobre a mansão (retirado por via judicial).”

Renan deixa a mulher, Bianca, e seis filhos: Floriano, Leonel, Jerônimo, Catarina e Bruno, mais a caçula Angelina, de 11, seu xodó.

