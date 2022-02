Aos 73 anos, Tonico Pereira abre brechó: "Monetariamente, não confio na profissão de ator"

Apoie o 247

247- Aos 73 anos de idade, Tonico Pereira contou que mantém um brechó no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, para complementar a renda com sua carreira de ator. Segundo ele, o empreendimento, em parceria com sua mulher, a bailarina e coreógrafa Marina Salomão, existe há pouco mais de dois anos, antes da pandemia da Covid-19. A reportagem é do portal Yahoo.

"Monetariamente, não confio na profissão de ator. Então, fico arranjando alternativas para não depender da renda vinda exclusivamente deste trabalho. Ainda assim, meu lado ator foi o que conseguiu me levantar de todas as minhas falências. Meu trabalho como ator me fez pagar tudo o que eu devia, tanto é que não devo nada atualmente", disse Tonico, em entrevista para a "Quem".

Apesar disso, o ator confessa que o brechó ainda não é lucrativo. "Por enquanto, só dá despesa. Já vendi três carros e peguei uns quatro empréstimos para mantê-lo aberto. O melhor mês que a gente teve foi o de dezembro. A pandemia afetou muito as atividades daqui", declarou.

Com mais de 50 anos de carreira e papéis memoráveis, Tonico disse que nunca se deslumbrou com a fama. "Eu me reinvento a cada respiração. Cada respiração é um novo momento de sobrevivência. Sou realista, não me confundo com essas coisas de luxo e glamour", contou o ator, longe da TV desde que encerrou sua participação especial na novela "Um Lugar ao Sol", da Globo.

