Apoiadora pede para mostrar vídeo de pai que morreu e Bolsonaro debocha (vídeo)

247 - Uma apoiadora pediu a Jair Bolsonaro para mostrar a ele um vídeo de seu pai, que faleceu no último dia 6.

A reação do presidente - que demonstra o que de fato ele pensa de seus eleitores - é o desprezo completo.

“Quanto tempo leva esse vídeo aí?”, pergunta, provocando risadas dos presentes. Ela responde: “um minutinho”. Em seguida, Bolsonaro debocha, de forma machista: “1 minutinho… se for nesse 1 minutinho de mulher eu viajo amanhã”.

Bolsonaro viajou nesta sexta para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde fez novos ataques ao ex-presidente Lula . O episódio com a eleitora aconteceu em Brasília, onde ele se reuniu com apoiadores em frente ao Alvorada .

Assista:

Uma apoiadora de Bolsonaro diz que seu pai morreu e que ela quer mostrar um vídeo do pai ao presidente.



A reação dele é impressionante.pic.twitter.com/IxwHbpsTHQ — De Lucca (@delucca) May 14, 2021

