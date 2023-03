Após discussão política, apoiador de Lula mata amigo bolsonarista no Mato Grosso

“Não há justificativa para violência política, e que as diferenças devem ser respeitadas e resolvidas por diálogo. Jamais com tiros”, comentou a assessoria de Lula edit

247 — A Polícia Civil informou que Valter Fernando da Silva, um eleitor de Jair Bolsonaro, de 36 anos, foi baleado e morto em um bar em Mato Grosso durante uma discussão política com um apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), identificado como Edno de Abadia Borges.

De acordo com o proprietário do bar, o crime aconteceu depois de uma briga sobre política. Valter foi atingido por pelo menos dois tiros no abdômen e morreu no local. A mãe da vítima afirmou que eles eram amigos. Borges está foragido e a arma usada no crime não foi encontrada. O caso não será tratado como crime político, mas como um crime qualificado por motivo fútil.

A assessoria de Lula, ao Uol , lamentou o ocorrido e destacou que a violência política não tem justificativa. “O presidente já falou — e reitera — que não há justificativa para violência política, e que as diferenças devem ser respeitadas e resolvidas por diálogo. Jamais com tiros”, comentou. O PL, de Bolsonaro, ainda não se pronunciou sobre o caso.

