Após gafe, Martinho da Vila fica constrangido durante cobertura de Carnaval (vídeo)

247 - Mari Gonzalez foi a "influenciadora digital" escolhida pelo canal Multishow para cobrir o Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio, na Sapucaí. A ex-BBB, no entanto, repercutiu na web após cometer uma gafe com Martinho da Vila. Ao entrevistar o cantor, ela errou o nome da escola em que ele foi homenageado e demorou para se corrigir. A reportagem é do portal Yahoo.

Na ocasião, Mari questionou o que Martinho achava da homenagem que havia recebido da Portela. O problema é que a agremiação que homenageou o músico foi a Vila Isabel.

Constrangido, Martinho tentou disfarçar a situação com um sorriso no rosto, mas sem entender muito bem a pergunta da repórter. Até que, aparentemente, alguém a corrigiu no ponto. "Na Portela não, na Vila. Perdão, Martinho. É que a Portela está passando", justificou ela. O cantor, então, apenas deu risada e contornou: "A Vila é madrinha da Portela", disse.

Essa, no entanto, não foi a única gafe de Mari. Em outro momento, ela insistiu em entrevistar Emerson Dias, intérprete do Salgueiro, exatamente no momento em que ele estava entoando o samba enredo na Sapucaí. "Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Emerson, você pode falar comigo", questionou ela. Ele, então, não parou a música e apenas respondeu para a ex-BBB: "Canta! Canta!".

