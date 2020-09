Após perder clássico, Tiago Nunes é demitido do Corinthians

A derrota para o maior rival, nesta quinta-feira, foi último capítulo da passagem do técnico gaúcho pelo clube alvinegro. Dyego Coelho volta a assumir como interino, e comandará a equipe no domingo, contra o Fluminense edit

Fórum - Perder um clássico para o Palmeiras em casa por 2×0 é um resultado horrível quando se é técnico do Corinthians. Mas Tiago Nunes carregava muito mais do que isso em suas últimas semanas no comando do clube, desde a derrota na final do Campeonato Paulista – também para o arquirrival alviverde.

A diretoria do Corinthians anunciou, no final da tarde desta sexta-feira (11), que Nunes não é mais o treinador do clube. Além da derrota desta quinta, o trabalho do gaúcho acumulava uma série de questionamentos, que vão desde os resultados ruins, o aproveitamento de 47,6% dos pontos e a 13ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, entre outros.

Leia a íntegra na Fórum.

