Após protestos de Anitta e Luísa Sonza, dicionário do Google muda definições de "patroa" e "mulher solteira"

No Google, "patroa" aparecia com o significado de "mulher do patrão" ou "dona de casa" e "mulher solteira" era ligada a "prostituta, meretriz"

247 - O dicionário Oxford Languages, que fornece significado de palavras ao Google, alterou as definições da palavra "patroa" e da expressão "mulher solteira" após as cantoras Anitta e Luísa Sonza protestarem contra os significados.

Em comunicado, o dicionário diz que o antigo de significado de "patroa" não reflete mais a realidade do uso da palavra no vocabulário dos brasileiros e pontua que a expressão "mulher solteira" deixou de ser utilizada. "Adotamos uma série de mudanças para deixar as definições ainda mais claras e úteis para os usuários. No caso do termo 'patroa', a definição não estava mais refletindo o uso contemporâneo pelos falantes de português do Brasil, e, por isso, este verbete foi atualizado. No caso de 'mulher solteira', a pesquisa mostrou que a definição exibida ainda reflete o uso da expressão em algumas regiões do país, mas percebemos que essa forma de apresentar poderia levar a uma compreensão equivocada, e, por isso, foi retirada. Essas mudanças estão agora refletidas nos resultados das buscas do Google".

Com as mudanças, o termo "mulher solteira" não tem nenhum resultado de busca e a palavra "patroa" aparece como "proprietária ou chefe de um estabelecimento privado comercial, industrial, agrícola ou de serviços, em relação aos seus subordinados; empregadora; a chefe de uma repartição pública".

No início de setembro, Anitta manifestou insatisfação ao ver que o significado de "patroa" no Google era "a mulher do patrão" ou "dona de casa", enquanto a palavra no masculino era tratada como "proprietário ou chefe de um estabelecimento", "empregador" ou "chefe de uma repartição pública".

Dias após o protesto de Anitta, Luísa Sonza compartilhou o significado de "mulher solteira": "prostituta, meretriz".

