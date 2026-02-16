Após se fantasiarem de Aliens, policiais agora se vestem como turma do Chaves e prendem 5 foliões

247 - Uma operação da Polícia Civil de São Paulo terminou com cinco pessoas presas neste domingo (15) durante blocos de Carnaval na região da República, no Centro da capital paulista. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil, com base em dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Os agentes estavam disfarçados de personagens da turma do Chaves e atuavam no meio da multidão quando realizaram as abordagens. Três homens foram detidos sob suspeita de tráfico de drogas, enquanto duas mulheres acabaram presas por receptação de celular furtado.

De acordo com a SSP-SP, dois dos suspeitos foram flagrados com cigarros de maconha. Um terceiro homem portava mais unidades da droga, além de outras substâncias ilícitas e dinheiro em espécie. As detenções ocorreram após monitoramento prévio dos investigados em meio à aglomeração típica dos megablocos.

Em outra ação, as duas mulheres foram localizadas com um aparelho celular furtado. A identificação ocorreu durante o acompanhamento de movimentações consideradas suspeitas pelos policiais infiltrados.

Os dois primeiros homens e as duas mulheres foram encaminhados ao 2º Distrito Policial, no Bom Retiro. Já o terceiro suspeito foi levado ao 78º Distrito Policial, nos Jardins. Todo o material apreendido passou por perícia.

Com as prisões registradas neste fim de semana, o balanço das operações especiais de Carnaval na capital paulista chega a 47 detenções e 60 celulares roubados ou furtados apreendidos desde o início da folia.

A estratégia de infiltrar policiais fantasiados tem sido adotada com frequência durante os grandes blocos de rua. Segundo a Secretaria, a medida integra um plano para "coibir crimes durante o Carnaval".

Em ações anteriores, agentes disfarçados já identificaram ambulantes sem credenciamento que trocavam cartões bancários durante vendas, em um esquema de fraude que consistia na substituição dos cartões das vítimas durante pagamentos.

No sábado (14), policiais fantasiados de personagens do desenho “Scooby-Doo” prenderam três suspeitos de furtar celulares, também na região central da cidade. Já no último dia 7, durante blocos comandados por Ivete Sangalo e Alceu Valença, no Parque do Ibirapuera, quatro homens foram presos. Três deles vendiam bebidas fabricadas clandestinamente, enquanto o quarto carregava três celulares furtados escondidos sob a roupa.

As operações contam ainda com apoio do Grupo de Ações Rápidas e Repressão Especial (Garra), com foco no combate a furtos e roubos, especialmente de aparelhos celulares — um dos crimes mais recorrentes durante grandes eventos populares na capital paulista.