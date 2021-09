Apple lança iPhone 13 em quatro modelos

O modelo mais barato, o iPhone13 Mini com 128G, irá custar R$ 6.599. O mais caro, o iPhone 13 Pro Max com 1TB, irá custar R$ 15.499 edit

247 - A Apple apresentou o iPhone 13 em um evento virtual nesta terça-feira (14). Serão quatro modelos: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. A empresa americana de tecnologia móvel lançou ainda novos iPads e um novo Apple Watch e o Apple Fitness+.

O iPhone 13 não tem data para chegar no Brasil. O modelo mais barato, o iPhone13 Mini com 128G, irá custar R$ 6.599. O mais caro, o iPhone 13 Pro Max com 1TB, irá custar R$ 15.499.

O processador dos novos modelos é um A15 Bionic, que a Apple diz ser mais rápido que o utilizado pelos competidores. O aparelho virá com suporte para 5G.

