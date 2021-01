Apps de pagamento aumentam 60% de downloads

O número de downloads e o tempo de uso dos aplicativos de pagamento no Brasil aumentaram, chegando a 60% (downloads) e 30% (tempo de uso) respectivamente, evidenciando como os brasileiros confiam cada vez mais nas plataformas de comércio eletrônico digital. Também destacamos os 3 melhores apps: RecargaPay, PicPay e Mercadopago.

Nos últimos 5 anos, o número de downloads de aplicativos móveis aumentou 60% no país, segundo estudo divulgado pela consultoria App Annie.

Enquanto uma investigação realizada pela empresa norte-americana Flurry refletiu que as ferramentas de e-commerce foram as que obtiveram os melhores resultados, com um aumento de 54% nos últimos 5 anos, a isso se juntam as categorias de compras, entretenimento, negócios e música.

Por outro lado, as plataformas de estilo de vida foram as menos utilizadas, enquanto os pagamentos de videogames registaram uma redução homóloga de 16% no mesmo período.

Brasileiros usam até 80 apps em média



Da mesma forma, o relatório da App Annie revelou que o Brasil está entre os países com maior número de downloads de aplicativos móveis, com uma média de 80 instalados e indicou que destes apenas metade são usados ​​a cada mês.

Além disso, informou que o país ocupa o terceiro lugar entre os países que mais tempo passam nessas plataformas, com uma média de 3 horas e 45 minutos por dia.

Ficou na mesma posição com o aumento do tempo de uso dos aplicativos de compras, obtendo 32% de presença nas ferramentas nos últimos dos anos. Nessa área, os mais utilizados foram os apps de pagamentos de lojas, como Americanas, Wish, MercadoLivre, Magazine Luiza e AliExpress. O mesmo aconteceu com aplicativos de entrega de comida que alcançaram 8 bilhões de sessões.

O país ficou em sétimo lugar em plataformas de entretenimento como Netflix, Youtube Go, Viki, GloboPlay e PrimeVideo com 32% de utilização. Sobre as aplicações financeiras, ele destacou que em média os brasileiros entraram cerca de 1 bilhão de vezes. Por fim, as redes sociais mais baixadas foram WhatsApp, Telegram, Hago, Snapchat e Status Saver.



Melhores apps para pagamentos e Transferências

Tendo em conta os números mencionados, preparamos uma lista dos melhores aplicativos de pagamento e transferência de todo o país.

RecargaPay - Pagamentos, Transferências e compras online



O RecargaPay é um dos principais aplicativos para pagamentos e recargas em todo o país. São mais de 10 milhões de downloads, além de diversas formas de pagamento., incluindo cartões de crédito, débito e depósito. Porém, não é necessário ter conta em banco para utilizá-lo, pois aceita o uso de transferências.

A plataforma não cobra taxas adicionais, também está disponível 24 horas e permite atualizar a fatura de serviços como telefonia móvel e fixa, água, luz, gás, transportes, internet e muito mais.



Recarga de celular: Tim, Claro, Oi, Vivo



Por meio do RecargaPay o usuário pode colocar um saldo no seu aparelho celular Tim, Vivo, Claro e Oi, já que trabalha com as principais operadoras de telecomunicações do país. Além disso, oferece 5% de reembolso ao fazer uma recarga de mais de R$ 10.



Pagamento de Contas: Água, luz, gás



Outra operação que pode ser realizada dentro dessa plataforma é o pagamento de serviços públicos, como energia elétrica com empresas como CPFL, Cemar, Celpe, EDP, Coelba e Cemig. Bem como a conta de água da Cagece, Sanasa e Copasa e do gás da Liquigás, Ultragaz e Comgás.



Transporte: Bilhete Único, Zona Azul

Para os usuários de transporte público ou que necessitam de estacionamento rotativo, podem adquiri-lo através do RecargaPay, pois permite recarregar cartões como o Bilhete Único ou obter os CADs da Zona Azul.



Cartão Pré-pago MasterCard



Além disso, oferece o cartão Pré-pago Mastercard, aceito em mais de 30 milhões de lojas físicas ou virtuais em todo o mundo. Este é o primeiro produto físico do aplicativo, ideal para pessoas que precisam de um cartão rápido e fácil. Ao contrário de outras opções, é o usuário quem coloca o dinheiro a ser gasto, ajudando assim a economizar dinheiro.



Gift Cards

É a maneira mais fácil de obter Vouchers-presentes em plataformas como Spotify, Uber, Free Fire, League of Legends, Minecraf, Steam, Play Station, Google Play e muito mais. Além de obter 3% de desconto a cada compra.

MercadoPago - Gerencia as vendas do MercadoLivre



O MercadoPago é a carteira digital do MercadoLivre e sua principal função é gerenciar as vendas na página de compras. No entanto, nos últimos anos tem ampliado a sua utilidade, permitindo-lhe recarregar telemóveis, bilhetes de transporte, obter vales-presente e muito mais.

Está disponível tanto no site quanto no aplicativo mobile e aceita várias formas de pagamento, bem como diferentes bandeiras de cartão de crédito.

Para usar a plataforma a partir do seu celular, você deve fazer o download e digitar seu nome de usuário. Depois tem que ir ao menu, selecionar a opção “Pagar”, inserir o valor a pagar e continuar com os passos indicados pelo sistema.



PicPay - Pagamento, recargas e transferências

PicPay é um aplicativo criado para fazer pagamentos de serviços, recarregar celulares, fazer compras com cartão de crédito, transferir dinheiro e muito mais. A plataforma está disponível para telefones Android e iOS e o download é gratuito.

Para utilizá-lo, a pessoa deve se cadastrar no sistema utilizando dados pessoais como nome, sobrenome, CPF, número do celular, e-mail, data de nascimento, endereço, nome de usuário e senha.

Uma vez dentro da plataforma, no momento de realizar uma transação, o usuário deve cadastrar seu cartão de crédito ou ter saldo positivo em sua conta. Depois, na parte inferior da tela, você deve clicar em “Pagar” e selecionar a operação a realizar. Além disso, eventualmente o aplicativo oferece promoções e descontos.



Pagamentocontas.com.br - O melhore site de pagamento online



O Pagamentocontas.com.br é o melhor site para que o brasileiro possa pagar suas faturas no conforto de sua casa. Por meio deste site, o usuário pode obter Vales-presente, atualizar a conta de água, luz, gás e internet.

Ao pagar, as pessoas devem seguir uma série de passos simples. A primeira é entrar no sistema com seu nome de usuário e senha. Em seguida, deve-se selecionar a operação a ser realizada, seguida da forma de pagamento: cartão de crédito ou débito, depósito ou transferência. Finalmente, você deve confirmar os dados inseridos.

A plataforma tem mais de 8 milhões de usuários que aumentam diariamente devido à facilidade de uso da plataforma. Permite pagar o atendimento a mais de 600 empresas no país. Além disso, possui um sistema confiável, respaldado por um Certificado CPI e uma Proteção SSL que garante a segurança de seus dados.



As transações de comércios eletrônicos crescem 30%



As transações financeiras por meio dos canais digitais aumentaram pelo menos 30% durante a pandemia, tornando-se a primeira opção para os brasileiros no momento de pagar, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões (Abecs). Por outro lado, o comércio varejista físico sofreu uma queda de 50%.

Por conta desses dados, o Banco Central decidiu dar continuidade à agenda implementada neste período e estima chegar a 60% das operações, caso os empregos sejam mantidos em casa após a crise de saúde. O diretor da instituição financeira indicou que depois do coronavírus a população deve se acostumar a fazer transações virtualmente e que continuará trabalhando na transformação e inclusão digital dos bancos.



21% dos brasileiros preferem pagar com apps móveis



Recentemente a empresa Minsait Payments apresentou o IX Relatório Anual de Tendências de Meios de Pagamentos, no qual estuda a evolução dos meios de pagamento em 11 países da Europa e América Latina, onde aponta os aplicativos móveis como a plataforma digital mais utilizada na do país, passando de 8% em 2018 para 21% neste ano.

De acordo com o documento, 44% dos entrevistados concordam que transporte e alimentação são os setores da economia onde os dispositivos móveis são mais usados, seguidos dos pagamentos com QR Code e por aproximação ou NFC.

O mercado vem ganhando cada vez mais o interesse de empresas que buscam dominá-lo, incluindo fabricantes de aparelhos que representam 29%, enquanto bancos e métodos como o MercadoPago ocupam 27%.

1.110% é o crescimento da internet nos últimos 10 anos

A quantidade de usuários conectados cresceu para 1.114%, enquanto o número de páginas da web aumentou quase sete vezes em 10 anos no mundo, conforme indica uma pesquisa realizada pela União Internacional de Comunicações. Além disso, reflete que 56% das pessoas têm acesso à internet, ou seja, 7.700 milhões da população do planeta.

Só na América Latina, Caribe, Oceania e Oriente Médio, mais de 60% usam a rede. Acima estão a América do Norte e a Europa, onde se concentra 90% do consumo. Enquanto a África e a Ásia representam 37% e 50%, respectivamente. Por outro lado, 80% usam a rede social e nove em cada 10 acessam pelo smartphone.



70% dos brasileiros estão conectados à internet



O número de brasileiros que usam a internet passou de 67% para 70%, o que equivale a 126,9 milhões de pessoas. Enquanto 67% dos domicílios do país têm acesso ao serviço, segundo pesquisa realizada pela TIC. 74% desta população está em áreas urbanas e 49% em áreas rurais. Da mesma forma, 48% da população mais vulnerável, das classes D e E, possui internet.

Em relação à velocidade, alguns dados obtidos pela Netcarft em abril de 2019 indicam que cerca de 1.450 mil sites estão ativos, ou seja, é sete vezes maior do que em 2019 quando tinha 215 milhões.

