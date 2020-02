Apresentador do 247, William De Lucca aparece em lista de LGBT mais influentes do Brasil

Lista organizada pela Editora Guiya traz o jornalista e ativista William De Lucca, um dos apresentadores da TV 247, como 24º LGBT mais influente do país em 2019, à frente de nomes como o ex-deputado Jean Wyllys e da cantora Daniela Mercury edit

247 - O jornalista e ativista William De Lucca apareceu na lista dos ativistas LGBT mais influentes do Brasil em 2019. Depois de figurar na 37ª posição na lista relativa a 2018, desta vez ele aparece na posição 24, à frente de nomes como o ex-deputado Jean Wyllys, da cantora Daniela Mercury e da atriz Glamour Garcia.

"Seja falando de diversidade no site Brasil 247 ou para seus mais de 120 mil seguidores no Twitter, o jornalista tornou-se um nome influente na defesa de minorias e como voz da esquerda política. Filiado ao PT, de Lucca anunciou que pretende concorrer a uma cadeira como vereador em São Paulo em 2020", diz o texto do Guia Gay SP, onde a lista foi publicada.

Para o jornalista, figurar na lista é um reconhecimento do trabalho como profissional de imprensa e de ativista, mas isso aumenta, em sua avaliação, a responsabilidade para com quem acompanha seus projetos.

"Agradeço demais a lembrança do pessoal da Guiya Editora, que pelo segundo ano consecutivo me coloca na lista dos 50 LGBT mais influentes do Brasil, ao lado de gente que eu respeito e admiro profundamente. Ser reconhecido pela militância que eu faço é bom demais, mas é também uma responsabilidade representar os anseios de tanta gente que tem acompanhado meu trabalho", disse o jornalista ao 247.