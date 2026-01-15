Arlindo Anomalia, conhecido como “Popeye brasileiro”, morre aos 55 anos

247 - Arlindo de Souza, conhecido nas redes sociais como Arlindo Anomalia e apelidado de “Popeye brasileiro”, morreu aos 55 anos. O falecimento foi confirmado nesta quarta-feira (14), por meio de uma nota de pesar publicada em um perfil ligado ao influenciador. A informação foi divulgada pela CNN Brasil.

Natural de Pernambuco, Arlindo ganhou notoriedade na internet a partir da década de 2010 ao exibir um físico extremamente alterado, especialmente nos braços. O aspecto chamou atenção do público e rendeu comparações com o personagem Popeye, apelido que passou a acompanhá-lo ao longo de sua trajetória nas redes sociais.

O influenciador ficou conhecido por ter utilizado óleo mineral para aumentar o volume muscular, prática que é amplamente desaconselhada por profissionais de saúde devido aos riscos graves ao organismo. Ainda assim, sua aparência incomum fez com que ele acumulasse milhares de seguidores e despertasse curiosidade em diferentes plataformas digitais.

Em uma das redes sociais, Arlindo somava mais de 30 mil seguidores. Na publicação que comunicou a morte, ele foi descrito como uma pessoa "gente boa, prestativa e muito querida pela comunidade". Até o momento, a causa oficial da morte não foi divulgada em documentos médicos.

Um familiar contou que Arlindo era o filho caçula da família e teve uma juventude marcada por poucos estudos. Segundo o parente, ele começou a praticar musculação ainda jovem e manteve o hábito por anos, até passar a utilizar óleo mineral para modificar o corpo.

Com a repercussão da nova aparência, o “Popeye brasileiro” chegou a participar de programas de televisão e entrevistas, tornando-se uma figura conhecida do público. Apesar disso, de acordo com o familiar, a exposição não se traduziu em estabilidade financeira. Arlindo trabalhava como vendedor de água mineral e também realizava serviços como pedreiro para garantir a renda.

O quadro de saúde do influenciador se agravou a partir de outubro de 2025, quando ele sofreu uma infecção urinária. A condição evoluiu, exigindo internação hospitalar. Cerca de um mês depois, os rins deixaram de funcionar, e Arlindo precisou ser entubado e transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O óbito ocorreu em decorrência das complicações relacionadas ao estado de saúde, após semanas de internação. A família não informou detalhes sobre velório ou sepultamento.