Armeira de 'Rust' é condenada por morte de diretora de fotografia atingida por tiro durante gravação de filme

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Responsável por cuidar e fornecer as armas do set de "Rust", Hannah Gutierrez-Reed foi considerada culpada pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins. Hutchins foi morta em outubro de 2021, atingida por um tiro disparado por uma arma segurada pelo ator Alec Baldwin durante filmagens de "Rust". O ator afirma que não puxou o gatilho. As informações são do G1.

A condenação é por homicídio culposo e foi anunciada nesta quarta-feira (6), num tribunal do Novo México (EUA). Ela foi presa, mas alega ser inocente.

continua após o anúncio

A arma que matou Hutchins estava carregada com munição real, não cenográfica. Após o decreto da condenação, Reed foi presa. Ela pode pegar até 18 meses de prisão. Os promotores avaliaram que Reed agiu com negligência.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: