Artista venezuelana é encontrada morta no interior do Amazonas

247 - Artista e cicloviajante natural da Venezuela, Julieta Inés Hernández Martínez, 38 anos, foi encontrada morta em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, na noite desta sexta-feira (5). As informações são do Metrópoles.

Julieta foi vista pela última vez em 23 de dezembro de 2023 nas proximidades do município de Presidente Figueiredo, quando seguia de bicicleta em direção a Boa Vista, em Roraima. A morte de Julieta foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Ela tinha como destino a cidade de Puerto Ordaz, na Venezuela, onde a mãe mora.

