Assembleia do Tocantins aprova impeachment do governador afastado Mauro Carlesse

247 - A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) aprovou, em primeiro turno, o processo de impeachment contra o governador afastado, Mauro Carlesse. O segundo turno, que pode afastá-lo definitivamente do cargo, está marcado para às 17h45 desta sexta-feira (11).

O governador é acusado de crimes relacionados a um suposto esquema de recebimento de propinas no Plansaúde, a interferência política em investigações da Polícia Civil e a irregularidades nas eleições municipais de 2020. Ele negou todas as acusações.

O advogado de defesa de Carlesse, Juvenal Klayber, disse na tribuna da Casa que não existem provas concretas contra Carlesse. "Aqui vocês deverão julgar com base em provas concretas, e o que temos aqui de provas concretas?", questionou. "Nem o Ministério Público Federal tem, nem a Polícia Federal tem", afirmou.

O processo será concluído somente após a promulgação e a publicação do decreto no Diário da Assembleia, e a oficialização da decisão ao governador e ao seu sucessor legal. A decisão também deverá ser encaminhada à presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJTO) para as providências cabíveis.

Carlesse está afastado do cargo, mas o afastamento dele aconteceu por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e vence em abril. Esta medida foi determinada a pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República enquanto ele é investigado em duas operações.

