Assessor de Guedes diz que Pinochet era de esquerda e compara escravidão de negros a "sofrimento" de italianos no Brasil (vídeo)

Adolfo Sachsida, secretário de Política Econômica no Ministério da Economia distorce totalmente a História para defender a tese que “da parte política” o general Augusto Pinochet, que conduziu uma sangrenta ditadura nos anos 70 no Chile, “era de esquerda”. edit

Portal Fórum - Em vídeo que circula nas redes sociais, Adolfo Sachsida, secretário de Política Econômica no Ministério da Economia e um dos principais assessores de Paulo Guedes, distorce totalmente a História para defender a tese que “da parte política” o general Augusto Pinochet, que conduziu uma sangrenta ditadura nos anos 70 no Chile, “era de esquerda”.

“Por um lado, ele colocava o Estado acima do indivíduo. Então desse jeito, ele é um esquerdista, porque ele coloca o Estado acima do indivíduo, da liberdade individual. Mas, por outro lado, Pinochet cria um sistema de preços via mercado, ele queria a propriedade privada. Então, na parte econômica, Pinochet era de direita. Na parte política, era de esquerda”, diz, em uma explicação totalmente sem sentido.

Racismo

No mesmo vídeo, que foi editado, Sachsida aparece fazendo mais uma comparação esdrúxula ao comentar a “reparação histórica” dos negros escravizados no Brasil.

Aqui, Adolfo Sachsida explica que Pinochet era de esquerda, e que é difícil justificar uma dívida histórica com a população negra, pois quem sofreu mesmo no Brasil foram italianos, alemães e japoneses.👇 pic.twitter.com/KAoDHpV8vL PUBLICIDADE September 29, 2021

