Assessora invade entrevista na Globo e não permite que novo presidente do INSS responda a pergunta (vídeo)

247 - Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano assumiu a presidência do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) no dia 7 de abril. Ele substitui José Carlos Oliveira, nomeado Ministro do Trabalho e Previdência no lugar de Onyx Lorenzoni (PL), que pretende disputar o governo do Rio Grande do Sul. A reportagem é do portal G1.

Serrano é servidor público e já atuava no INSS como diretor e presidente substituto. Na última semana, a jornalista Mônica Carvalho, da TV Globo, conversou com ele sobre as novas regras para a análise de pedidos de benefícios.

No entanto, o que mais chamou a atenção foi a pergunta não respondida por ele. Ao ser questionado sobre o aumento no volume de trabalho – ao mesmo tempo em que há uma diminuição no quadro de servidores – a assessora interrompeu a entrevista. Alegando que a agenda estava "muito corrida", ela impediu que o presidente do INSS falasse.

Mônica Carvalho perguntava sobre o aumento no número de pedidos para concessão de benefícios, ao mesmo tempo em que há menos servidores para analisar estas demandas. "É verdade ou possível que os analistas estejam decidindo mais rapidamente pelo indeferimento para desafogar o trabalho?", questionou a jornalista e, neste momento, sem que Serrano iniciasse uma resposta, a entrevista foi encerrada pela assessora.

Se liga o nível de preparo do presidente do inss! pic.twitter.com/wJacOkZLtX

