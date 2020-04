Asteroide com formato de máscara facial passará perto da Terra

Um asteroide colossal deve passar próximo ao planeta Terra na próxima quarta-feira (29). A foto feita pela NASA intrigou os pesquisadores: o rastro do corpo celeste apresenta um formato que lembra o de uma máscara facial, usada para evitar o contágio do novo coronavírus edit

247 - Um asteroide de proporções gigantescas passará próximo da Terra na próxima quarta-feira (29). Pesquisadores ficaram intrigados com o formato deixado pelo rastro do corpo celeste. A foto da NASA mostra o asteroide como uma ‘máscara facial’, usada para evitar o contágio do novo coronavírus.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “ele foi fotografado pelos funcionários do Observatório Arecibo, em Porto Rico, que acompanham a órbita dele. "Como todos estamos pensando no Covid-19, esses recursos [do asteroide] fazem com que ele lembre uma máscara", diz Anne Virkki, chefe do radar do observatório.”

A matéria ainda informa que “com aproximadamente 1,9 km de largura, o asteroide é chamado de 52768 (OR2) e foi descoberto pela primeira vez em 1998, segundo a CNN. Ele passará a 3.908.791 milhas de distância da Terra, movendo-se a 19.461 milhas por hora.”

