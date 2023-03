Atleta morre após engolir abelha durante treino de ciclismo em Manaus

Apoie o 247

247- O atleta Waldonilton de Andrade Reis, de 43 anos, morreu ao sofrer um choque anafilático (reação alérgica) depois que, segundo a família, ele engoliu uma abelha durante um treino de ciclismo na orla da praia da Ponta Negra, em Manaus.

De acordo com o G1, o fato aconteceu no dia 2 de março deste ano e a vítima teve a morte encefálica atestada na quinta-feira (23), após ficar 21 dias internada em um hospital da capital amazonense.

Segundo a família, o último relato do atleta às pessoas que tentaram ajudá-lo foi dele explicando que ingeriu o inseto durante a prática esportiva. No decorrer da internação de Waldonilton, os médicos informaram aos familiares que ele teve choque anafilático e a morte cerebral foi por consequência dele ter ficado mais de três minutos sem oxigênio no cérebro.

