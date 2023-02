Ator Alec Baldwin é acusado de homicídio involuntário no caso da morte no set de 'Rust'

Apoie o 247

(Reuters) - O ator Alec Baldwin e a armeira Hannah Gutierrez-Reed foram acusados de homicídio involuntário nesta terça-feira (31), pelo assassinato da diretora de fotografia Halyna Hutchins no set do filme de faroeste 'Rust' em 2021, segundo documentos judiciais.

A promotora distrital Mary Carmack-Altwies apresentou acusações após meses de especulação sobre se ela tinha evidências de que Baldwin teria cometido ato criminoso à segurança quando um revólver com o qual ele estava ensaiando disparou um tiro real que matou Hutchins.

Uma declaração de causa provável, que acompanha as acusações, nomeia Baldwin como ator e produtor do filme e diz: "No dia do tiroteio, as evidências mostram que nada menos que uma dúzia de atos ou omissões de imprudência ocorreram no curto espaço de tempo antes do almoço e na hora do tiro, e isso não inclui o manuseio imprudente da arma de fogo por Baldwin."

O ator de '30 Rock' negou a responsabilidade pelo tiro, dizendo que engatilhou o revólver, mas nunca puxou o gatilho e que era trabalho de Gutierrez-Reed e de outros profissionais de armas garantir que a arma estivesse descarregada.

Gutierrez-Reed disse que verificou se os cartuchos que carregou na arma eram falsos antes de entregá-los ao primeiro assistente de direção Dave Halls. Halls entregou a Baldwin, dizendo que era uma "arma fria", o que significa que não continha uma carga explosiva, de acordo com a polícia.

Halls assinou um acordo judicial para uma acusação de contravenção, e espera-se que ele coopere com a promotoria.

Em dezembro, Halls testemunhou no Estado do Novo México dizendo que Gutierrez-Reed entregou a arma a Baldwin e que ele nunca declarou a reprodução da Pietta Colt .45 uma arma fria.

As diretrizes de segurança de armas de fogo em todo o setor instruem os atores a assumir que uma arma de fogo está carregada com munição de festim. A munição real é estritamente proibida nos sets.

(Reportagem de Andrew Hay em Taos, Novo México)

