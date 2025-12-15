Ator e diretor Rob Reiner e esposa são encontrados mortos em casa em Los Angeles

247 - O ator e diretor de Hollywood Rob Reiner e sua esposa, Michele Singer Reiner, foram encontrados mortos em sua residência, na zona oeste de Los Angeles, no fim da noite de domingo (15). A informação foi confirmada por um porta-voz da família. Segundo o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD), o caso aparenta ser um homicídio. As informações são agência Reuters.

De acordo com autoridades locais, um homem de 78 anos e uma mulher de 68 anos foram localizados sem vida em uma casa que, conforme registros públicos, pertence ao cineasta. A polícia afirmou que, até o momento, não há suspeitos identificados e que ninguém foi detido.

“É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento trágico de Michele e Rob Reiner. Estamos devastados por esta perda repentina e pedimos privacidade neste momento incrivelmente difícil”, disse o porta-voz da família em comunicado.

Em coletiva de imprensa, o vice-chefe do LAPD, Alan Hamilton, afirmou que a investigação ainda está em estágio preliminar. “Não estamos procurando ninguém como suspeito ou de qualquer outra forma neste momento”, declarou. Segundo ele, os investigadores ainda aguardam a obtenção de um mandado de busca para realizar uma análise completa da cena.

Fontes policiais relataram que um familiar foi entrevistado ainda na noite de domingo. Hamilton reforçou que, até agora, ninguém está sendo interrogado formalmente como suspeito. “Vamos tentar falar com todos os membros da família que pudermos para chegar aos fatos desta investigação”, afirmou.

A morte do casal gerou repercussão imediata entre autoridades e personalidades públicas. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que ele e sua esposa, Jennifer Siebel Newsom, estão “com o coração partido pela trágica perda de Rob Reiner e Michele Singer Reiner”. “Rob será lembrado por sua notável filmografia e por sua extraordinária contribuição para a humanidade”, afirmou.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, classificou o episódio como uma “perda devastadora para nossa cidade e país”. “As contribuições de Rob Reiner reverberam por toda a cultura e sociedade americana, e ele melhorou inúmeras vidas por meio de seu trabalho criativo e sua defesa da justiça social e econômica”, disse em nota oficial.

A ex-vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris também lamentou as mortes, descrevendo Rob e Michele Reiner como “queridos amigos” em uma publicação nas redes sociais.

Carreira e legado

Rob Reiner construiu uma carreira marcante tanto como ator quanto como diretor. Ele ganhou projeção nacional nos anos 1970 ao integrar o elenco da série de comédia “All in the Family”, da CBS, trabalho que lhe rendeu dois prêmios Emmy. A partir da década de 1980, consolidou-se como cineasta ao dirigir produções que se tornaram clássicos do cinema, como “This Is Spinal Tap”, “Stand by Me”, “When Harry Met Sally” e “The American President”.

Embora tenha continuado a atuar esporadicamente — incluindo uma participação recente na série “The Bear”, da FX —, Reiner se destacou principalmente atrás das câmeras. Seu filme “This Is Spinal Tap” é frequentemente citado como pioneiro do gênero falso documentário, e ganhou uma sequência lançada em setembro.

Nascido em 1947, no Bronx, em Nova York, Rob Reiner era filho de Estelle Reiner e de Carl Reiner, ator, diretor e roteirista consagrado por trabalhos como “The Dick Van Dyke Show” e “The 2000 Year Old Man”.

Michele Singer Reiner, de 68 anos, era fotógrafa e ficou conhecida, entre outros trabalhos, por ter feito a fotografia usada na capa do livro “Trump: A Arte da Negociação”, de Donald Trump.

A polícia informou que a investigação segue em andamento e que novas informações serão divulgadas à medida que o caso avance.