Ator é internado após ataque homofóbico em adega no centro de São Paulo

247 - O ator e drag queen Diego Souza Moreira foi internado após sofrer um ataque de cunho homofóbico em um estabelecimento na região central de São Paulo. O caso ocorreu na noite do último domingo (20), no bairro do Cambuci, e está sendo investigado pelas autoridades. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles.

Segundo relato da vítima, ele estava caracterizado como drag queen e conversava com amigos em uma adega próxima à sua residência quando foi abordado por um homem que passou a proferir ofensas homofóbicas. A situação evoluiu rapidamente para uma discussão e, em seguida, para agressões físicas.

De acordo com o boletim de ocorrência, outras duas pessoas se juntaram ao agressor inicial e participaram do ataque. Durante as agressões, Diego sofreu ferimentos graves, incluindo hemorragia interna, e chegou a perder a consciência.

O ator relatou que só recuperou a percepção da situação já no hospital. Ele foi encaminhado à Santa Casa de São Paulo, onde permanece internado para acompanhamento médico.Até o momento, os suspeitos não foram identificados pela Polícia Civil de São Paulo, que conduz as investigações para apurar as circunstâncias do crime e localizar os responsáveis.