Ator pornô Lucas Fernandes Almeida morre por complicações do coronavírus

247 - O ator pornô Lucas Fernandes Almeida morreu por causa do coronavírus. A Produtora Irmãos Dotados confirmou o óbito.

"O ator Lucas Almeida também faleceu recentemente devido a complicações do Covid. Nossos pêsames a amigos e familiares. Mais uma vida perdida para esse vírus maldito", disse no Twitter.

O ator morava na cidade de Fortaleza, no Ceará, e estava sem fazer novas publicações nas redes sociais desde outubro do ano passado. No ano passado, ele havia assumido namoro com o administrador Jhones Mesquita.

