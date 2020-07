Autoridades temem que Naya Rivera, atriz de 'Glee' desaparecida, possa estar morta

247 - Autoridades temem que a atriz da produção "Glee" Naya Rivera, que desapareceu em um lago na Califórnia, Estados Unidos, na quarta-feira (8) possa ter se afogado.

"A busca de Naya Rivera continuará nesta manhã [de quinta-feira] no lago Piru. O lago estará fechado ao público enquanto continuarem as operações de busca. Equipes de mergulho de toda a região prestam assistência", informou o xerife do condado de Ventura.

