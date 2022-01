Avião com cantora Maiara, dupla de Maraisa, faz pouso de emergência em Florianópolis após bater em ave

Apoie o 247

Por Leo Dias, no Metrópoles - Os passageiros do voo LA3275, de Navegantes a Congonhas, da empresa Latam, passaram por um susto na noite dessa terça-feira (4/1). Uma ave se chocou com a turbina da aeronave, que precisou alterar a rota e pousar no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis (SC). Entre os passageiros, estava a cantora Maiara, dupla de Maraisa.

O motor da aeronave apresentou uma falha após o choque com o pássaro. A informação foi confirmada ao site Tudo Sobre Floripa pelo delegado Renan Sdcandolara, da Delegacia de Apoio ao Turista, que funciona no Floripa Airport.

Leia a íntegra no Metrópoles.

