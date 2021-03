B2W fará parcerias com grandes marcas

Eudora, Panasonic e HP são algumas das empresas irão anunciar produtos na plataforma

A B2W Marketplace, que reúne os sites das Lojas Americanas, Shoptime e Submarino, irá aumentar o portfólio de empresas parceiras. A partir de agora, a plataforma também irá vender produtos das marcas Eudora, HP, Panasonic, Bombril e Suzano.

A empresa está focada em acelerar as operações do tipo O2O (Online to Offline), permitindo que mais consumidores possam fazer as compras sem precisar sair de casa. Como já foi noticiado aqui no E-commerce Brasil, a BW2 se beneficiou das restrições ao comércio físico por causa da pandemia. No 4º trimestre de 2020, a companhia teve um salto de 38,2% nas vendas com relação ao mesmo período de 2019.

Parte disso é resultado da postura que adotou no ano passado. Mesmo diante da crise, a empresa aumentou em cinco vezes o número de categorias e conectou mais de 40 mil lojistas. Para o futuro, a B2W ainda pretende ter 150 mil lojistas e 100 milhões de itens, o que pode fazer com que ela dobre de tamanho em até dois anos.

Para a direção da companhia, o ideal é atrair lojistas de diferentes tamanhos e setores. Como a plataforma já tem visibilidade, isso pode ajudar até mesmo quem ainda está no começo do negócio e/ou não vende na internet.

Como os parceiros estão se posicionando

Muitas das empresas que estão fazendo parceria com a B2W já entenderam o quanto estar no mercado digital é importante. A Eudora, que faz parte do O Boticário, começou como um desafio para a gigante de cosméticos. Antes de assumir a Eudora, O Boticário tinha um público fiel - inclusive de revendedores. Por isso, não era tão simples apresentar os novos produtos.

Nesse sentido, uma das ações foi disponibilizar a Revista Eudora nos canais digitais, como no Kimbino, que é um referência no segmento de portais de folhetos. Além disso, a marca ainda desenvolveu um aplicativo em que é possível os vendedores obterem informações sobre novos produtos e até anotar os pedidos dos clientes.

Já a Panasonic é uma das marcas que vem realizando campanhas digitais nos últimos tempos. A última ação da empresa foi a “Minha Casa Panasonic", que contou com a participação da influenciadora Vivian Amorim e do colaborador da companhia Ruan Matos. No vídeo publicitário, os atores mostram que quando os produtos são da marca não é necessário usar filtros (nas redes sociais).

Conhecida nacionalmente pelas propagandas na televisão, a Bombril também está tendo que se reinventar para não se distanciar do público. Uma das estratégias foi ajustar o portfólio - que agora vai muito além das esponjas de aço. Em janeiro deste ano, a marca lançou o pano umedecido com álcool 70%, um aliado para higienizar as superfícies e manter a casa livre do novo coronavírus.

Os novos posicionamentos de marca somados a mais um espaço de venda poderão aumentar ainda mais o faturamento das empresas. Por sua vez, a B2W, que já vem apresentando resultados expressivos desde que a pandemia começou, ficará ainda mais forte nos próximos anos.

