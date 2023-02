Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, é eleita a melhor praia do mundo em 2023

Informação é do ranking anual das 25 melhores praias do mundo da plataforma TripAdvisor edit

247 — A Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, foi eleita a melhor praia do mundo em 2023, segundo o ranking anual das 25 melhores praias do mundo da plataforma TripAdvisor, divulgado nesta terça-feira, 27.

TripAdvisor descreve a Baía como uma “bela praia remota”, com “majestosas falésias de tirar o fôlego”. O local é cercado de vegetação, tem água turquesa transparente e areias bem clarinhas.

O arquipélago Fernando de Noronha, em Pernambuco, fica a cerca de 354 quilômetros da costa do Brasil continental. No ano passado, a Baía do Sancho ficou no sétimo lugar entre as 25 melhores do mundo, enquanto em 2021 ficou na terceira posição.

