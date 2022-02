Balão com desenhos do SBT cai em aeroporto de Guarulhos e cobre boeing da Gol (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Um balão com desenhos em referência a personagens de programas do SBT caiu no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã deste domingo (20), encobrindo boa parte de um Boeing 737 da Gol estacionado no pátio.

O objeto não tripulado também trazia uma bandeira presa por cordões (vídeo abaixo). Segundo reportagem do G1, o item foi retirado da pista por funcionários do aeroporto. Não há registro de feridos e ninguém foi preso até o momento. Soltar balões é crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O site de notícias sobre o setor aéreo Aeroin descreveu o episódio como “gravíssimo”, que “ilustra o potencial do risco baloeiro”. “Uma colisão em voo poderia resultar numa tragédia. No solo, o balão poderia dar início a um incêndio ou uma explosão, caso sua tocha entrasse em contato com o combustível das aeronaves”, alertou o texto.