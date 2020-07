Barata gigante do mar: dimensões da nova espécie assusta cientistas

Cientistas da Indonésia encontraram um dos maiores crustáceos já vistos no fundo do mar. A espécie foi descrita como uma “gigante barata do mar”. A nova criatura pertence ao gênero Bathynomus, isópodes gigantes e vivem em águas profundas edit

247 - Cientistas indonésios anunciaram o registro de um dos maiores crustáceos já encontrados: a barata gigante do mar. A Bathynomus raksasa (raksasa significa "gigante" em língua indonésia) foi localizada no Estreito de Sunda, entre as ilhas indonésias de Java e Sumatra, bem como no Oceano Índico, em profundidades de 957 m e 1.259 m abaixo do nível do mar.

A reportagem do portal G1 destaca que “quando adultas, as criaturas medem em média 33 cm e são consideradas "supergigantes" em tamanho. Outras espécies de Bathynomus podem atingir 50 cm da cabeça à cauda."Seu tamanho é realmente muito grande e ocupa a segunda maior posição no gênero Bathynomus", disse a pesquisadora Conni Margaretha Sidabalok, do Instituto de Ciências da Indonésia (LIPI).”

A matéria ainda informa que “é a primeira vez que uma Bathynomus foi encontrada no fundo do mar na Indonésia — uma área em que pesquisas semelhantes são escassas, segundo informou a equipe na revista ZooKeys. Cahyo Rahmadi, chefe de zoologia da LIPI, disse que a descoberta é uma indicação de "como o grande potencial de biodiversidade da Indonésia ainda não foi revelado".”

