Barrichello arranca desculpas de Boninho, da Globo, por piadas com atraso: "Já deu, viu amigo"

"Vindo de você, uma pessoa que considero amigo. Brincadeira antiga criada pela própria casa. Mas hoje já deu, viu amigo", afirmou o ex-piloto de Fórmula 1 Rubinho Barrichello em recado a Boninho, diretor do BBB20, da Rede Globo edit

247 - O ex-piloto de Fórmula 1 Rubinho Barrichello arrancou um pedido de desculpas de Boninho, diretor do BBB20, da Rede Globo, nesta terça-feira (14), por causa de piadas de que o piloto está sempre atrasado.

"Vindo de você, uma pessoa que considero amigo. Brincadeira antiga criada pela própria casa. Mas hoje já deu, viu amigo… Tenho filhos de 14 e 18 anos e bem como você deveríamos repensar o q queremos passar pra eles. Especialmente neste momento onde tudo estava perdido e um vírus nos igualou… espero que estejam todos bem", disse ele, de acordo com relato da Revista Forum.

Boninho publicou um pedido público de desculpas no Instagram. “Geral: Domingo fiz uma brincadeira com um amigo, que também sou fã. E venho aqui pedir desculpas. Respeito muito o Rubinho, pelo seu talento indiscutível, simpatia e profissionalismo. Acompanho o cara na F1 desde o início na Jordan, os anos ao lado de Schumacher na Ferrari, até sua despedida na Williams. Foram mais de 300 GPs disputados. Rubinho viveu o top do automobilismo durante anos. Passou pela Indy e agora nos alegra na Stock. @rubarrichello fica aqui meu abraço.”

Em um post, um internauta comentou: "Prior campeão BBB". Boninho respondeu: "Tá dando uma de Rubinho Barrichello".

