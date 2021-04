BBB 21: veja quem são os favoritos do top 10

Com a saída do brother Rodolffo nesta terça-feira (06), o BBB 21 chegou ao tão esperado Top 10. Há menos de um mês da final, o público já tem opinião formada sobre os participantes e já é possível vislumbrar quem são os favoritos para ganhar o prêmio de R$1,5 milhão. A empresa de apostas britânica Sportingbet calculou as probabilidades e uma candidata se destaca. Adivinha quem?



Os favoritos

De acordo com as probabilidades divulgadas no dia 8 de agosto, no topo das apostas aparece a advogada e maquiadora, Juliette Freire. Com mais de 19 milhões de seguidores no Instagram, Juliette já se tornou a participante com o maior número de seguidores, superando Viih Tube, que tem 18,6 milhões. A diferença é que a youtuber já entrou na casa com 16,2 milhões.



Esse crescimento impressionante do perfil de Juliette é um dos principais indícios que a sister é a principal favorita na competição. Porém atrás dela, vem 2 participantes também muito queridos do público, Camilla de Lucas e Gilberto, empatados em segundo lugar nas apostas.



O economista, que assim como Juliette era desconhecido antes do BBB (da Pipoca), hoje conta com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e já se destacou muitas vezes no jogo. Ganhou prova do líder, prova do anjo, voltou de 3 paredões e protagonizou momentos icônicos na temporada. Já a influencer, Camilla de Lucas, conquistou o público com suas piadas, mas principalmente pelo seu jeito conciliador e amigável.



Logo atrás e quase empatado com Camilla e Gil, aparece o professor de geografia João Luiz. Sem muito destaque no começo do programa, chegando até a ser considerado “planta” por alguns integrantes da casa e pelo público, João foi ganhando espaço e visibilidade. Ainda tem menos seguidores do que os favoritos ao prêmio (3,5 milhões), mas esse número vem crescendo muito rápido nas últimas semanas.



Quase sem chances

Enquanto esse quarteto se destaca positivamente nas apostas, do outro lado quatro participantes aparecem com chances quase nulas de vitória. São eles Arthur, Thaís, Caio e Pocah, que aparecem empatados na última posição.



A impopularidade de Arthur vem de longa data, desde seu alinhamento com o “grupão” no começo do jogo, passando pela sua parceria com Projota e pelo seu relacionamento com Carla Diaz. Agora o crossfiteiro se vê isolado no jogo, sem grandes aliados e provavelmente não escapará de um futuro paredão. Caio também aparece com poucas probabilidades de vitória, pois também está isolado no jogo, principalmente com a saída de seu maior parceiro, o cantor Rodolffo.



O caso de Thaís e Pocah é diferente. As duas sisters não estão tendo uma participação relevante no jogo, sendo assim classificadas pelo público como “plantas”. Por isso, não tem grandes chances de vencer a competição.

