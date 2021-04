BBB21: Gil diz que mãe o proibiu de doar parte do prêmio para a igreja

247 - O pernambucano Gilberto, conhecido como "Gil" no Big Brother Brasil (BBB) 21, contou em conversa com João Luiz, Fiuk e Juliette que sua mãe o proibiu de doar parte do prêmio do reality, caso ganhe, para a igreja.

Gil disse que cogitou doar 10% do prêmio máximo do programa, que é de R$ 1,5 milhão. "Na igreja, tem que guardar os domingos... Mainha falou assim: 'se tu ganhar R$ 1,5 milhão, vai dar o dízimo? Falei: 'tô pensando'".

"Tudo? Vai dar R$ 1,5 milhão para o dízimo?", questionou João.

Gilberto então esclareceu: "não. O dízimo é 10% de R$ 1,5 milhão, mas minha mãe não deixou nada".

Segundo o pernambucano, a doação não será feita porque o dinheiro terá origem no jogo. "Então, não posso apenas por conta da minha mãe. Minha mãe me proibiu de pagar dízimo com o prêmio por ser de jogo".

