Bebê brasileiro nasce com 'cauda' de 12 centímetros e bola na extremidade

247 - Um bebê prematuro de 35 semanas nasceu com uma cauda de 12 centímetros, com uma bola na extremidade. O caso, muito raro, aconteceu no início do ano, no Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza. A reportagem é do portal UOL.

Os médicos realizaram uma cirurgia para remover o apêndice e relataram o procedimento no Journal of Pediatric Surgery Case Reports, publicado em fevereiro.

Todos os bebês desenvolvem uma cauda embrionária no útero entre quatro a oito semanas após a gestação, mas ela é normalmente reabsorvida pelo corpo. No caso do bebê, ela seguiu crescendo, chegando a 12 cm, com a bola na extremidade medindo 4 cm de diâmetro.

Após exames, os médicos observaram que a cauda não continha partes feitas de cartilagem e osso, o que significa que se tratava de um raro exemplo de uma verdadeira cauda humana.

Além disso, foram realizados exames para avaliar o quadro neurológico do bebê, e nenhuma alteração foi encontrada. Ele também não apresentava outras alterações sistêmicas além do apêndice cutâneo. A remoção foi feita sem complicações.

Segundo o Daily Mail, apenas cerca de 40 casos semelhantes já foram registrados na medicina. Estima-se que, na trajetória que dividiu macacos e humanos, há 20 milhões de anos os espécimes que encaminharam a evolução do Homo Sapiens começaram a ficar sem caudas.

