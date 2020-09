Benfica de Jorge Jesus é eliminado na fase preliminar e fica fora da Champions

O clube português Benfica, comandado por Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, perdeu para o PAOK por 2 a 1 e está eliminado da Liga dos Campeões, apesar da boa participação do atacante Everton Cebolinha edit

247 - O clube português Benfica, comandado por Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, perdeu para o PAOK por 2 a 1 e está eliminado da Liga dos Campeões (torneio continental da Europa).

O jogo único era pela fase preliminar da competição. Assim, o time de Jesus foi eliminado sem nem ter chegado na fase de grupos do principal torneio de futebol europeu.

O clube contou com a participação do atacante da Seleção Brasileira Everton Cebolinha, ex-Grêmio, que quase marcou um gol. Os gols do PAOK foram marcados no segundo tempo em um curto espaço de tempo. O time português diminuiu nos acréscimos.

Com a derrota, o time de Jorge Jesus disputará apenas a Liga Europa.

