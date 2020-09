Bilionário doa sua fortuna para não morrer rico

247 - O empresário bilionário Charles “Chuck” Feeney conseguiu doar US$ 8 bilhões (R$ 45 bilhões) em ações de caridade pelo mundo, atingindo seu objetivo de não acumular mais riqueza.

Segundo o portal F5, apesar do dinheiro, Feeney nunca viveu uma vida luxuosa, não tendo casarões e grandes carros e sendo famoso por usar um relógio que custou apenas US$ 15.

"Tive uma ideia que nunca me saiu da minha cabeça: a de que você deve usar sua riqueza para ajudar as pessoas", disse o filantropo que doou dinheiro anonimamente, por muito tempo.

Ele foi influenciado, segundo seu biógrafo Conor O’Clery, pelo livro "O Evangelho da Riqueza", do filantropo americano Andrew Carnegie, que tem popularizou a frase: "morrer rico é morrer em desgraça".

