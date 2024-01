Bisavó argentina de 72 anos é mulher mais velha da história a se candidatar ao Miss Universo

Apoie o 247

247 - Aos 72 anos e bisavó, a argentina Iris Amelia Alioto foi anunciada na segunda-feira (15) como candidata oficial da etapa de Buenos Aires do Miss Universo Argentina 2024.

Reportagem do Portal F5, da Folha de S.Paulo relata que Iris é Professora de dança, tradutora e a primeira aspirante a Miss Universo do país latino com mais de 50 anos de idade. Nascida em 1952, constam participações em produções para o cinema e TV argentinos, ao lado de nomes como Cecilia Roth –uma das atrizes mais famosas do país.

Alvo de críticas sobre padrões, o concurso vem mudando suas regras ao longo dos anos, incluindo a idade máxima para a participação na disputa, que não existe mais. Antes, o limite era de 18 a 28 anos.

