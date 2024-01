Blogueira de Minas que mandou “dar susto em ex” é condenada a 30 anos de prisão

Apoie o 247

247 - A blogueira Isabela Gomes Pereira, conhecida como Isa Gomes, foi condenada pela Justiça a 30 anos de prisão, por ter ordenado “um susto”, que terminou com a morte do ex-namorado dela, Leandro Rezende Morais. A mineira foi condenada na última quinta-feira (4). A decisão é do juiz Marco Paulo Calazans Guimarães, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Contagem. As informações são do portal Metrópoles.

Conforme as investigações, a influenciadora estava inconformada com o fim do relacionamento e planejou a situação por vingança. Durante o julgamento, ela negou a responsabilidade do crime, mas confessou ter prometido R$ 5 mil aos suspeitos para que dessem um “susto” nele.

