Blogueira diz que escritor Fred Elboni tentou joga-la do 10º andar do prédio

Suzanne Riediger, que acusa Fred Elboni de agressão, publicou o relato no Instagram

Raquel Martins Riberito, Metrópoles - A digital influencer Suzanne Riediger entrou para a lista de vítimas de violência contra a mulher que desabafou nas redes sociais. A blogueira publicou em seu perfil no Instagram , na noite da última terça-feira (30/06), que o ex-namorado, o escritor Fred Elboni, teria a agredido na época em que eles estavam juntos. A moça afirmou que ele quase teria a jogado da janela do 10º andar do prédio onde estavam.

“Diariamente eu colho muitos frutos por ter sido agredida… você não imagina! Não seja a mulher que luta contra uma causa em que as mulheres estão lutando por você também. Se eu estou contando o meu sofrimento é para não querer que você um dia precise viver isso. Eu nunca falei o seu nome, Fred Elboni, mas agora que você se pronunciou e mentiu, infelizmente vou ter que te responder. Me desculpem ter que decepciona-las. E pode me chamar pelo nome, Suzanne. Não sou só sua ex-namorada. Eu tenho nome”, disse ela.

