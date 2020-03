Blogueiro de Goiás denuncia que foi espancado por seguranças do governador Caiado

VÍDEO - O blogueiro Cristiano Silva, que edita o site Goiás24Horas, fazia a cobertura de uma carreata em manifestação contra o fechamento do comércio em Goiânia, quando foi abordado e agredido por quatro homens, que ele identifica como seguranças do governador Ronaldo Caiado. O jornalista teve dentes quebrados e sofreu escoriações no rosto e no abdômen edit

247 - O blogueiro Cristiano Silva, que edita o site Goiás24Horas, registrou boletim de ocorrência no 1o. Distrito Policial de Goiânia denunciando espancamento por seguranças do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), na tarde deste sábado, dia 27. Ele teve dentes quebrados e sofreu escoriações no rosto e no abdômen.

O jornalista fazia a cobertura de uma carreata em manifestação contra o fechamento do comércio em Goiânia, realizada nas imediações do Palácio do Governo, na Praça Cívica, no centro capital. Silva foi abordado e agredido por quatro homens, que ele identifica como seguranças de Caiado.

O deputado estadual Delegado Eduardo Prado (PV) acompanhou o jornalista à delegacia e também no exame de corpo delito Instituto Médico Legal.

A câmara de segurança de um estabelecimento comercial próximo ao local da agressão registrou o episódio.