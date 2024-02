Bolsa Família atinge 21 milhões de beneficiários em fevereiro, com investimento de R$ 14,4 bilhões

Apoie o 247

247 - Com um valor médio de R$ 686,10, o Bolsa Família alcança em fevereiro um total de 21,06 milhões de beneficiários, representando um dos maiores números dos últimos 12 meses. Os pagamentos têm início nesta sexta-feira, 16 de fevereiro, seguindo o calendário estabelecido de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS). Além disso, neste mesmo cronograma, 5,5 milhões de beneficiários em situação de maior vulnerabilidade receberão o Auxílio Gás, no valor de R$ 102.

Como é tradicional no programa de transferência de renda do Governo Federal, mais de 83% dos responsáveis familiares são mulheres, totalizando 17,5 milhões de mulheres à frente dos lares beneficiados. Entre o total de beneficiários, 73% declaram-se de cor preta ou parda. Além disso, a lista de beneficiados inclui 212 mil famílias indígenas, 234 mil quilombolas, 348 mil catadores de recicláveis e 203 mil famílias em situação de rua.

Foco na primeira infância

Dentro da cesta de benefícios estabelecida com a retomada do programa em 2023, 9,5 milhões de crianças de zero a seis anos fazem parte das famílias beneficiárias, recebendo um acréscimo de R$ 150 cada. O investimento para esse Benefício Primeira Infância totaliza R$ 1,36 bilhão.

Outros benefícios e proteção

O programa também prevê uma série de outros benefícios variáveis, todos com um adicional de R$ 50, destinados a gestantes, nutrizes e crianças de sete a 18 anos incluídas na composição familiar. Estes abrangem 331 mil gestantes (totalizando R$ 15,9 milhões em investimento), 536 mil nutrizes (totalizando R$ 26,1 milhões) e 15 milhões de crianças e adolescentes (totalizando R$ 698 milhões). Ademais, a Regra de Proteção, uma nova medida do Bolsa Família, permite que os beneficiários permaneçam no programa por até dois anos mesmo após conseguirem emprego com carteira assinada ou aumentarem a renda até o limite médio de meio salário mínimo por integrante da família, recebendo então 50% do valor do Bolsa Família. Este benefício alcança 2,2 milhões de famílias em fevereiro.

Unificação dos pagamentos e distribuição regional

Em 85 municípios de cinco estados, o pagamento do Bolsa Família será unificado, com 100% dos repasses feitos no primeiro dia do calendário. Estes municípios são aqueles afetados por chuvas, inundações, estiagens e outros desastres naturais, totalizando um impacto financeiro de R$ 845 milhões. Quanto à distribuição por regiões, o Nordeste concentra o maior número de famílias beneficiárias em fevereiro de 2024, com 9,5 milhões de contempladas, seguido pelo Sudeste (6,2 milhões), Norte (2,6 milhões), Sul (1,4 milhão) e Centro-Oeste (1,1 milhão).

Divisão por estados

São Paulo lidera entre os estados, com 2,6 milhões de beneficiários, seguido pela Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Pará e Maranhão, todos com mais de um milhão de famílias contempladas.

