Bolsonarista Sikêra Jr é internado às pressas e está na UTI e sedado

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Sikêra Jr ficou de fora da apresentação do Alerta Nacional nesta quarta-feira (15), após ser internado com uma situação delicada. Quem confirmou as informações da doença do apresentador bolsonarista foi a esposa dele, Laura Peixoto, que usou as redes sociais para falar do tema.

De acordo com o portal Na Telinha, a notícia começou a se espalhar ao longo do dia, mas não foi confirmada pela assessoria da emissora. No fim da tarde, Laura usou seu perfil no Instagram para confirmar a situação.

O Hospital Santa Júlia, onde ele está, soltou nota oficial."O Hospital Santa Júlia comunica que o paciente Sikêra Jr encontra-se internado na UTI geral e apresenta quadro estável. Todas as informações serão fornecidas pelo Hospital, conforme autorização dos familiares.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.