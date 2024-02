Bolsonarista usa perfil fake para ameaçar envenenar petistas e apaga conta na sequência

De acordo com a postagem, a ideia era distribuir chocolates com veneno para “todo petista que encontrava no carnaval" edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Um bolsonarista usou um perfil falso identificado como @DanGEloagnel_ para anunciar que comprou 25 caixas de chocolate Bis com veneno de rato e chumbinho. De acordo com a postagem, a ideia era distribuir para “todo petista que encontrava no carnaval”.

O perfil foi deletado, mas o youtuber progressista Thiago dos Reis printou a imagem e marcou a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, para torná-la a par da grave ameaça.

continua após o anúncio

Veja:

URGENTE!! Bolsominion diz que distribuiu veneno de rato a centenas petistas no Carnaval!



Ele deletou o post logo após!!



Marquem a @gleisi aqui pra tomar as providências cabiveis, que esse bolsominion seja ENJAULADO!! pic.twitter.com/N7pOnBUVoq continua após o anúncio February 14, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: