Bolsonaristas fazem baderna e montam feira em frente ao CMA, em Manaus (fotos e vídeo)

Por Mário Adolfo Filho, para o 247 - “Nossa vida virou um inferno. Não há mais paz para quem mora perto do CMA (Comando Militar da Amazônia)”. Assim define a moradora do condomínio River Side, prédio que fica bem em frente ao maior grupamento militar da América Latina. Em outras épocas, nem mesmo carros poderiam ficar parados em frente à unidade, mesmo que por problemas mecânicos. Hoje, manifestantes bolsonaristas, defecam, urinam, fazem churrasco e até dormem no local, tudo com a conivência do Exército Brasileiro.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, na zona Oeste de Manaus, onde está localizado o CMA, moram mais de 230 mil pessoas. O trânsito, que em dias comuns já era pesado, agora está impraticável. Carros param em fila dupla, estacionam nas calçadas, pessoas ocupam e atravessam a pista quando bem entendem e caminhões de som tocam o hino nacional a qualquer momento do dia.

Veja a infraestrutura do protesto de bolsonaristas em frente ao Comando Militar da Amazônia, em Manaus. Grupo protesta contra o resultado da eleição e pede intervenção militar. Quem financia?

“Teve um dia que eu contei o hino sendo tocado mais de 30 vezes em menos de 24h. É um absurdo. É muito alto. Ninguém aguenta mais. Um casal de idosos se mudou pra casa dos filhos porque estava com medo de passar mal e ficar preso no trânsito se tivesse que ir para o hospital. É um desrespeito e ninguém faz absolutamente nada. Estamos largados pelo poder público”, diz uma moradora do condomínio Reserva das Águas.

Moradores dos prédios que ficam na área se organizaram em um grupo de Whatsapp chamado “Não ao barulho”. São mais de 200 participantes relatando a todo instante algum ato do grupo de bolsonaristas. No final de semana, por exemplo, os manifestantes organizaram um churrasco a céu aberto, com fumaça invadindo os prédios vizinhos.

“Tem gente dormindo aí. É insalubre. Montaram barracas na frente do CMA. Tem até banheiro químicos. Fazem necessidades na calçada. O odor de urina começa na passarela do Shopping Ponta Negra e se espalha. Eu nunca vi nada parecido.

Moradores já deram entrada em uma representação no Ministério Público Federal (MPF) cobrando providências. Fazem parte da iniciativa moradores dos condomínios: River Side, Reserva das Águas, Reserva das Praias, Weekend Club, Gran Vista View, Ponta Negra Village, Residencial Boa Vista, Reserva Inglesa (London), Reserva Inglesa (Liverpool), Residencial Turim.

Impressiona a passividade do Exército Brasileiro, que faz questão de não se manifestar, mesmo com pedidos de notas de grande parte da mídia amazonense. Advogado e morador do condomínio Reserva Inglesa conta que, 15 anos atrás, o carro em que ele estava enguiçou em frente ao CMA. Ele foi obrigado por um soldado armado a empurrar o veículo.

“Eu estava voltando na Ponta Negra e fiquei sem gasolina. Dois minutos depois um soldado me disse que era área de segurança nacional e que eu tinha que sair dali. Empurrei o carro por mais de 100 metros, só pra não ficar na frente. Hoje a gente vê tudo isso e não fazem nada. Bolsonaristas podem fazer o que quiser na frente do CMA”, lamenta.

O Exército Brasileiro continua sem responder às demandas da população e simplesmente silencia sobre o acampamento insalubre no local.

